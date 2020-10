Le coronavirus a aussi un impact sur l’égalité femmes-hommes au travail

La crise du coronavirus a un impact économique certain sur les entreprises, mais elle influe aussi sur l’égalité des femmes et des hommes dans la sphère professionnelle. Le virus et les mesures qui ont été prises pour freiner sa progression ont modifié l’emploi du temps des travailleurs, ceux qui ont des enfants notamment, ressort-il d’un webinaire organisé par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes qui s’est tenu jeudi.

« Globalement, les hommes ont autant télétravaillé que les femmes », a expliqué Véronique De Baets, porte-parole de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. En revanche, des mesures spécifiques prises en soutien aux travailleurs sont davantage « genrées ». C’est le cas du congé parental corona, qui a été plus populaire auprès des travailleuses, et de loin. Ainsi, en mai 2020, 67 % des bénéficiaires de cette mesure étaient des femmes. Cette proportion n’a fait qu’augmenter ensuite, pour atteindre 78 % en août.