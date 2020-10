Bruno Xadas s’est déjà mis en confiance

Âgé de 22 ans, Bruno Xadas a déjà de belles expériences mentionnées sur son CV. Il y a deux ans, il avait réalisé une saison pleine avec Braga, avec qui il avait notamment disputé l’Europa League. En fin de saison, Monaco était disposé à déposer un chèque de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur. Alors que les différentes parties avaient trouvé un accord, le milieu avait échoué aux tests médicaux. Il a alors ensuite éprouvé des difficultés à retrouver de la régularité à Braga. « Ça ne s’est pas fait à cause d’une blessure. Je ne vais pas revenir là-dessus, c’est le passé », confie celui qui a joué 51 matches avec Braga et 12 avec confie celui qui a joué 51 matches avec Braga et 12 avec Marítimo, où il a été prêté la saison passée. « Mon transfert s’est fait simplement à Mouscron. On m’a présenté un projet qui m’a plu, j’ai donc accepté de venir », « Mon adaptation se fait facilement dans mon nouveau club. J’ai pu me rendre compte que c’est très physique, mais ça va d’une manière générale.