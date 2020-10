Rallye de Sardaigne: Evans et Tänak dominent le shakedown, Neuville 6e

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) et l’Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) ont dominé le shakedown du rallye de Sardaigne, avant-dernière manche du championnat du monde, jeudi en Italie. Le leader du championnat et le champion en titre ont signé le meilleur temps ex aequo devant le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), 3e à 0.8 secondes. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), vainqueur de l’épreuve en 2016 et 2018, a signé le 6e temps à 1.6 secondes.

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) s’est retrouvé sur le toit après une erreur dans le premier passage et n’a plus pu continuer.