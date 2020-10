"Solides performances commerciales" pour Ikea Belgique malgré la crise du coronavirus

Ikea Belgique annonce jeudi de "solides performances commerciales" annuelles (du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) et ce malgré la crise sanitaire et économique liée au coronavirus. Son chiffre d'affaires atteint 930,5 millions, en baisse limitée de 4,8% grâce aux investissements consentis dans ses services, l'expérience en magasins et les activités en ligne.