Une vingtaine d'emplois menacés chez Coca-Cola en Belgique

Vingt-quatre emplois sont menacés chez Coca-Cola European Partners, la société qui embouteille et distribue les boissons du géant américain en Belgique, a annoncé jeudi la direction lors d'un conseil d'entreprise. L'entreprise invoque des "changements de comportements d'achat" et une "incertitude persistante" en raison de la crise sanitaire.

La restructuration concerne "principalement l'organisation technique avec les distributeurs automatiques (basée à Londerzeel) et certaines fonctions de support (qui oeuvrent pour l'ensemble des sites) qui collaboreront plus étroitement entre les différents pays", a précisé la société.

Vingt-quatre emplois sont menacés, sur un total de plus de 2.200 en Belgique.

L'entreprise assure démarrer la concertation sociale avec l'objectif d'éviter les licenciements secs.

Coca-Cola European Partners compte, en Belgique et au Luxembourg, six centres de distribution (Gand, Anvers, Hasselt, Heppignies, Chaudfontaine et Howald), un siège à Anderlecht, ainsi qu'un centre de services techniques pour les systèmes de réfrigération à Londerzeel.