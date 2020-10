Réchauffement: événements extrêmes et mauvaises nouvelles

Les constats tombent et les recherches progressent. Et tout cela ne nous apporte pas de très bonnes nouvelles.

Les scientifiques sont trop prudents pour affirmer fort et clair qu’un événement ponctuel est directement causé par le réchauffement du climat. Mais depuis quelques années, leur parole se fait plus nette. Les recherches établissant un lien entre réchauffement climatique et événements extrêmes sont de plus en plus affirmatives. Et les observations confirment voire dépassent parfois les prévisions.

Fonte des glaces C’est sans doute le secteur dans lequel les connaissances progressent le plus. Et dont l’impact a été jusqu’ici le moins pris en compte. En ce mois de septembre, l’étendue de la banquise arctique est à son deuxième niveau le plus bas depuis le début des mesures. Chaque décennie, elle perd 13,05 % selon le National snow and ice data center américain. La fonte de la banquise est à la fois une marque et une cause de changements climatiques.