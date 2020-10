«Un triomphe», hommage généreux à la culture, clôture le 35e Fiff

Comment finir un festival mi-physique mi-virtuel dans une atmosphère d’inquiétude plus ou moins grande, alimentée par un coronavirus qui s’invite à tous les débats et une météo plus que mitigée ? Il fallait un film généreux, grand public, pour panser et penser. Un feel good movie à la hauteur des enjeux du moment, à savoir (re)mettre la culture au centre, (re)dire que l’art est nécessaire à l’être humain sous une forme ou une autre, se (re)connecter à l’autre. Les organisateurs du Festival du film francophone de Namur ont choisi Un triomphe, d’Emmanuel Courcol, avec Kad Merad.