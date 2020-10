Malgré un but de Batshuayi, les Diables rouges partagent en match amical contre la Côte d'Ivoire (1-1, vidéos)

La Belgique, avec une équipe fortement remaniée, et la Côte d’Ivoire ont fait match nul jeudi soir lors d’un match amical peu spectaculaire et au rythme assez lent (1-1). Qu’à cela ne tienne, Michy Batshuayi, auteur de son 19e but en sélection, pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score sur la première occasion réelle des Belges à la 53e minute de jeu. Mais Kessié a profité d’un penalty pour égaliser en toute fin de match. Si Saelemaekers était à la base du but d’ouverture (centre gagnant), Bornauw a offert le coup de réparation aux Ivoiriens pour une faute dans le grand rectangle.