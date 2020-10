Un impôt sur la fortune ? Pour Georges-Louis Bouchez, l’ISF se résumera à une « taxe comptes-titres ». Le libéral met en garde : « Pas d’impôt sur les classes populaires et la classe moyenne ». Et lance : « A-t-on encore le droit dans ce pays d’atteindre, non pas la richesse, mais l’aisance ? »