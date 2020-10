Roland-Garros: Swiatek-Kenin, la finale que personne n’a vu venir

Depuis dimanche dernier, on savait que ce Roland-Garros couronnerait une nouvelle championne à Paris pour la 7e année d’affilée (après Sharapova en 2014, Serena en 2015, Muguruza en 2016, Ostapenko en 2017, Halep en 2018 et Barty en 2019), mais on doit tout de même encore se pincer en découvrant l’affiche qui sera proposée, ce samedi sur le coup de 15h : Iga Swiatek (54e) contre Sofia Kenin (6e) !

Les noms sont étonnants, mais le parcours de chacune des deux joueuses ne doit rien à personne.

À commencer par celui de l’étonnante Iga Swiatek, 19 ans, qui n’a toujours pas concédé un seul set, ici, et a infligé un 6-2, 6-1 en 1h10 (soit la durée moyenne de chacun de ses matches jusqu’ici !) à la pauvre Nadia Podoroska, quelque peu trahie par ses nerfs de… joueuse issue des qualifs.