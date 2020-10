MotoGP: Bernard Ansiau vote Fabio Quartararo

On verra encore la tête bouclée de Bernard Ansiau dans le stand officiel Yamaha l’année prochaine et les saisons suivantes. Le mécanicien attitré de Valentino Rossi, l’un des membres de sa garde rapprochée depuis vingt ans, a en effet choisi de ne pas suivre le champion italien chez Petronas.

« Valentino voulait que je le suive dans le team satellite », explique notre compatriote. « Il souhaitait terminer sa carrière avec moi. De mon côté, j’ai envie de prolonger en MotoGP au-delà de 2021, voire de 2022 s’il va jusque-là. Les responsables du team japonais ont insisté pour que je reste dans la structure officielle, où j’exercerai les mêmes fonctions qu’aujourd’hui pour Fabio Quartararo. À plusieurs reprises, j’ai eu l’occasion de discuter avec l’actuel leader du championnat. Il est extrêmement prometteur et c’est un charmant garçon. Il est gentil, attentionné. Il me rappelle Rossi par ses qualités. Le fait que notre langue maternelle soit le français constitue un plus indéniable. »

On sait combien la star italienne entretient une relation forte avec son équipe. On imagine que la décision du mécanicien belge ne fut pas simple à prendre.