Euro de basket: les Cats se rendront dans la «bulle de qualification» au Portugal, les Lions en Lituanie

La fédération internationale de basketball (FIBA) a annoncé jeudi où les Belgian Cats et les Belgian Lions termineront les tours préliminaires des Championnats d’Europe féminin (2021) et masculin (2022) cet automne.

Les Cats termineront leur campagne qualificative entre le 8 et le 15 novembre à Odivelas, au Portugal. Les Lions se rendront à Vilnius, en Lituanie, entre le 23 novembre et le 1er décembre. Le calendrier sera annoncé dans le courant du mois.

Les matchs dans la bulle sont une solution pour ce qui était initialement prévu en novembre et février. Les Cats devaient initialement jouer en novembre au Portugal et en Ukraine et en février contre la Finlande et à nouveau le Portugal. Les dames ont remporté leurs premiers matchs dans le groupe G contre l’Ukraine (83-66) et la Finlande (58-85).