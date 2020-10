La Chambre approuve les Nouveaux Accords d'Emprunt avec le FMI

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière un projet de loi approuvant la décision du conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) de modifier le système des Nouveaux Accords d'Emprunt (NAE). Concrètement, la Belgique va apporter, à partir de 2021 et jusqu'à fin 2025, 7,98 milliards d'euros de droits de tirage spéciaux (DTS) pour le FMI, soit le double de ce qui est apporté actuellement.

Les NAE constituent un ensemble d'accords de crédit entre le FMI et 38 pays membres et institutions, dont la Belgique, détaille le Fonds sur son site internet. Le Fonds a recours aux NAE lorsque les ressources tirées des quotes-parts attribuées à chaque membre ne suffisent pas à financer ses prêts.

Le 16 janvier dernier, le conseil d'administration du FMI a approuvé des NAE plus larges et amendées. Le doublement du montant portera dès 2021 la capacité totale à 364,742 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS). Tous les États et institutions parties prenantes au système voient leur montant doubler de la même manière.

Le conseil d'administration du FMI a en outre proposé un renouvellement du système des NAE pour une durée de 5 ans, soit jusqu'à la fin 2025. Selon elle, cette prolongation offre un délai suffisant pour parvenir à un accord à la fin de l'année 2025 sur une augmentation des quotas de l'ensemble des membres.

La contribution belge au NAE prend la forme d'une ligne de crédit, accordée par la BNB sous garantie de l'État.