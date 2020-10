Le jouet semble immunisé contre le Covid

A l’heure de ses remises de prix, le marché des joujoux se réjouit de ses excellentes performances liées à la crise sanitaire. Les Belges préservent et gâtent leurs enfants comme jamais.

Des barres colorées pour stimuler le sens du toucher de bébé, des ballons garnis à créer entre amis, un personnage de jeu vidéo transformer en lego… Ce sont là quelques-uns des lauréats du Jouet de l’année, cérémonie du secteur qui s’est tenue ce jeudi et se concrétisera pour les consommateurs par des macarons apposés sur les joujoux récompensés. Cet événement est l’occasion de tendre un miroir aux Belges sur leurs comportements d’achats ludiques pour leurs enfants par temps de pandémie. En dépit du Covid-19, ils ont gâté leurs petits encore plus que d’ordinaire. C’est ce que démontrent les chiffres du marché recueillis par le bureau d’étude NPD et partagés à l’occasion des awards belges du secteur.