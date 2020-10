Joachim Gérard qualifié pour la finale de Roland-Garros en fauteuil roulant: «J’ai été la chercher avec les tripes»

Sur le court nº7, le Ucclois de 31 ans, a réussi à faire mordre la poussière au Japonais Shingo Kunieda (ITF 1), 36 ans, le Federer de la discipline, qui l’avait encore battu en demi-finale à l’US Open, il y a un mois. Il s’est imposé 7-5, 2-6, 6-4 au terme d’une bataille épique de 2h46.

« C’est une grande victoire ! », a-t-il confié à Belga, après sa qualification. « Mais pas tellement par le résultat ou l’importance du tournoi. C’est surtout une grande victoire par la manière. J’ai été la chercher avec les tripes (sic). Malgré la perte du deuxième set, avec un gros passage à vide de 2-2 à 6-2, je suis parvenu à rester fort. L’envie était là et j’ai affiché un esprit de combattant jusqu’au bout, malgré des erreurs ou des jeux perdus. Je me suis encore fait breaker à 3-3 au troisième set, mais je n’ai pas lâché. Je suis resté conquérant. C’est cela dont je suis le plus fier aujourd’hui. »