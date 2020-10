Trump, l’insulte faite aux Américains, un danger pour le monde

Il y a quelque chose d’odieux dans la manière dont le président Donald Trump inflige sa personne aux Américains et au monde durant ces derniers jours de campagne. Pas tant finalement par la manière clownesque dont il s’est fait héliporter de l’hôpital pour regagner la Maison-Blanche. Pas tant non plus par les mises en scène puériles de sa contamination.

Non, ce qui choque et laisse pantois, c’est qu’il puisse infliger à ses citoyens l’idée que tant que l’homme le plus puissant du pays n’est pas concerné personnellement, leurs problèmes n’existent pas.