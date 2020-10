Michy Batshuayi, la seule et unique étincelle de Diables rouges plutôt éteints

Avec une équipe comptabilisant à peine 98 sélections et les néophytes Vanheusden et Saelemaekers, la Belgique a trop rarement pu faire sortir le bloc ivoirien, en concédant un penalty stupide au moment où se profilait la victoire (1-1). Seule exception dans la relative déception ambiante : le but de Batshuayi. Les 7000 supporters revenus au Heysel ont fait le même constat que Martinez : les Diables de demain ont encore des progrès à faire. Malgré un potentiel bel et bien présent.