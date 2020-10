Diables rouges: Leandro Trossard monte en puissance

Tous les deux en forme depuis le début de la saison en club, Leandro Trossard et Jérémy Doku ont confirmé leur bon état de santé face à la Côte d’Ivoire. Il leur a juste manqué cette petite action décisive dans les trente derniers mètres adverses.

D’un exploit personnel, le numéro dix des Diables se défait de deux adversaires dans un espace réduit avant de servir un ballon de but à un coéquipier. Une action qui colle parfaitement à Eden Hazard. Sauf que jeudi soir, ce maillot était porté par Leandro Trossard. Bien sûr, le joueur de Brighton n’est pas au même niveau que le sociétaire du Real Madrid mais l’ancien du Racing Genk a globalement rendu une belle copie face aux Ivoiriens durant les trois quarts de la rencontre. Dans un rôle de numéro dix, Trossard a confirmé ses très bonnes dispositions entrevues en Premier League depuis l’entame de l’exercice 2020-21. Toujours très juste techniquement dans ses remises et ses dribbles et demandant très souvent le ballon pour sa toute première titularisation chez les Diables, il a gratifié l’assistance du Heysel d’un très beau solo le long de la ligne de touche. Mais sans que cela ne se transforme en une action décisive.