Michy Batshuayi: «Le plus important sera de réussir les matches contre l’Angleterre et l’Islande»

Diable rouge le plus capé au coup d’envoi (30 sélections pour 25 à Mignolet), Michy Batshuayi s’est montré décisif en inscrivant le seul but belge, son 19e en sélection. « Je ne pense pas spécialement aux statistiques », expliquait-il après coup. « Bien sûr, ce but me fait plaisir, certainement en cette période où je ne peux pas encore enchaîner les matchs. Ma grimace ? C’est mon côté funny. Par contre je ne suis pas forcément satisfait de mon match, notamment parce qu’on ne l’a pas gagné. Pour les jeunes joueurs alignés ce soir (NDLR : jeudi soir), il eut été agréable de l’emporter et j’aurais aimé les aider en ce sens. C’est d’ailleurs mon plus grand regret à l’issue de ce match amical. »