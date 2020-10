Johnny Depp: «Le plus beau jour de ma carrière? Quand j’arrêterai»

L’acteur américain revient notamment sur sa relation avec Marlon Brando : « Plus qu’un ami, c’était un frère, voire un père pour moi », confie-t-il.

Sa seule requête avant l’interview (un événement devenu rare) est de ne pas évoquer ses mariages et ses divorces, notamment pour raisons judiciaires. Le brouillard procédural a assombri son étoile à Hollywood.

Dans Waiting for the Barbarians (1) de Ciro Guerra, inspiré du livre écrit par le Prix Nobel J.M. Coetzee, Johnny Depp, 57 ans, apparaît avec une impressionnante conviction sous les traits d’un colonel cruel chargé de débusquer les tentatives de rébellion dans les postes frontières à coups d’interrogatoires et de tortures.

Vous avez dit que ce colonel n’était pas un vrai méchant, mais plutôt un enfant brisé. Les vrais méchants n’existent-ils donc pas ?