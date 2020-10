Egon Krenz 30 ans après la fin de la RDA: «Je ne peux que déplorer les injustices qui ont été commises»

Il était l’héritier d’Erich Honecker et ne l’a renversé que lorsqu’il était déjà trop tard. Chef de l’Etat pendant sept semaines, il a été condamné à une peine de prison de six ans et demi pour les victimes du Mur du Berlin.

Après une carrière exemplaire au sein de la Jeunesse libre allemande et du Parti socialiste unifié (SED), Egon Krenz évince son mentor politique Erich Honecker du pouvoir au cours du très mouvementé mois d’octobre 1989 et devient Secrétaire général du SED et chef de l’Etat, dans l’optique de sauver la République démocratique allemande (RDA) en tant qu’Etat socialiste. Quelques semaines plus tard, il perdait tout pouvoir.

Celui qui fut l’homme le plus puissant de la RDA vit aujourd’hui dans une petite maison au jardin soigné, derrière les dunes, sur la péninsule de Fischland-Darss-Zingst. A 83 ans, il semble encore très en forme.

Il y a trente ans, vous, le responsable politique le plus influent du SED et tout récent chef de l’Etat, avez perdu votre pays. Comment cela a-t-il pu se produire ?