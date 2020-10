Bulle de 3, cafés, télétravail...: les nouvelles mesures entrent en vigueur ce vendredi

Alors que la Belgique fait face à une flambée d’infections au nouveau coronavirus et que de plus en plus de lits d’hôpitaux sont occupés par des patients atteints du Covid-19, de nouvelles mesures entrent en vigueur vendredi pour une durée d’un mois.

Le nouveau ministre de la Santé Frank Vandenbroucke l’aura répété plusieurs fois mardi, lors de l’annonce des nouvelles mesures, un seul chiffre est à retenir : quatre.

Quatre comme le nombre de personnes autorisées à table dans les cafés et les bars. Quatre est aussi le nombre d’amis que l’on peut inviter chez soi ou avec lesquels on peut faire des activités non organisées hors de son domicile, comme visiter un musée par exemple.