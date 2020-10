Dans LéNA cette semaine: «Les barbares sont dans les palaces» confie Johnny Depp

Le programme de « LéNA » cette semaine, disponible ce samedi avec votre journal « Le Soir » et dès maintenant en numérique. Découvrez le meilleur du journalisme européen.

Dans le film Waiting for the Barbarians , Johnny Depp, 57 ans, apparaît avec une impressionnante conviction sous les traits d’un colonel chargé de débusquer les tentatives de rébellion dans les postes frontières à coups d’interrogatoires et de tortures. « Je pense que les vrais méchants ne se considèrent pas comme tels », confie l’acteur américain. « Ils ne se réveillent pas un matin en se disant : à qui puis-je faire du mal aujourd’hui ? Ce sont des hommes qui se persuadent d’agir pour un bien supérieur. Le fait que nous considérions ce bien supérieur comme un mal nous conforte dans l’idée qu’ils sont nos ennemis. Les vrais barbares sont dans les palaces, derrière les grandes portes. Ils l’ont toujours été. »