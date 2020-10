Teemu Suninen est en tête du rallye de Sardaigne après deux spéciales. Devant Sordo (à 5,4 sec.). Bref, partir plus loin sur les routes sardes offre bien un avantage. Et ces besogneux du championnat du monde en ont profité. Ils précèdent les candidats au titre que sont Ogier (à 14,4 sec.), Evans (18,6 sec.) et Neuville (21,3 sec.). Tanak, lui, n’apparaît qu’en 9e position, à plus d’une demi-minute (47,5 sec.), après avoir rencontré des problèmes techniques dans la 2e spéciale.