Coronavirus: l’enseignement supérieur reste en code jaune à Bruxelles mais avec de nouvelles mesures

Le code jaune se doublera toutefois d’une nouvelle série de mesures de précautions et de prévention, déterminées par chaque établissement.

Tous les acteurs de l’enseignement supérieur étaient réunis en téléconférence ce vendredi matin à l’invitation du ministre-président de la région Bruxelles-Capitale. À l’ordre du jour : examiner la manière de faire fonctionner les universités, hautes écoles et établissements de promotion sociale bruxellois en cette période d’aggravation de l’épidémie. Les autorités académiques étaient demandeuses d’un maintien du code « jaune » pour permettre aux activités d’enseignement déjà passablement perturbées, de se poursuivre le plus « normalement » possible.