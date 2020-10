L’édition 2020 de Paris-Roubaix annulée à cause du coronavirus

L’édition 2020 de Paris-Roubaix (WorldTour) est annulée en raison de la crise sanitaire du coronavirus, ont annoncé les organisateurs vendredi.

La classique, surnommée l’Enfer du Nord, déjà reportée du mois d’avril, devait alors lieu le 25 octobre. L’annonce survient au lendemain du classement de Lille, à partir de samedi, en zone d’alerte maximale par le ministre de la Santé Olivier Véran.

L’édition féminine de Paris-Roubaix, pour sa première édition, comptant pour le WorldTour dames, prévue aussi le 25 octobre, est également annulée, a confirmé l’UCI, l’Union cycliste internationale.

La décision a été prise « à la demande du préfet du Nord et de la région des Hauts-de-France », a expliqué ASO, « et suite à l’annonce d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, plaçant la métropole européenne de Lille en zone d’alerte maximale ».