5G en Belgique - Le choix de Proximus pour Ericsson et Nokia basé que sur des critères objectifs (CEO)

Le choix de Proximus pour le Finlandais Nokia et le Suédois Ericsson pour le renouvellement de leur réseau existant et pour le déploiement de la 5G est l'aboutissement d'un processus objectif sur base de certains critères de sélection, a insisté vendredi matin son CEO Guillaume Boutin. "Et aucunement sur base d'autres critères", a-t-il assuré, répondant à la question d'une éventuelle pression des autorités pour délaisser son partenaire actuel Huawei.