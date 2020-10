Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville toujours 5e après quatre spéciales, Sordo en tête

Dani Sordo a pris la tête du rallye de Sardaigne, après les quatre spéciales de la matinée. Le dernier vainqueur en date précède Suninen, alors qu’Ogier, Evans et Neuville se tiennent plus loin, en une dizaine de secondes. Tanak (problèmes mécaniques) compte déjà près de 2 minutes de retard.

Fidèle à ses habitudes, Thierry Neuville a commencé par se plaindre de sa voiture au gré de la première boucle de deux spéciales de ce rallye de Sardaigne. « On va devoir travailler sur les réglages : la voiture ne me convient pas comme ça », disait-il. Puis, il a signé le 2e chrono dans la 4e spéciale, à près de… 10 secondes de son équipier Sordo, avantagé par sa position sur la route.

Neuville à 30 secondes de Sordo

Sordo en a profité pour prendre la tête du rallye, avec 7,5 secondes d’avance sur Suninen, premier leader de l’épreuve. Quant à Neuville, il s’est un peu rapproché des deux hommes qui dominent actuellement le classement du championnat du monde : Evans et Ogier. Les trois hommes se tiennent en une dizaine de secondes. Ils occupent les 3e, 4e et 5e places dans l’ordre suivant : Ogier pointe à 18,6 sec. de Sordo, Evans à 24,7 sec. et Neuville à 29,3 sec.