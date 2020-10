Nethys: l’assureur Integrale en route vers la liquidation

Faute d’avoir trouvé un repreneur et face au rejet par la Banque nationale d’un nouveau plan de rétablissement, l’assureur liégeois va être vendu par appartements.

Les choses se précipitent pour l’assureur liégeois Integrale, filiale du groupe Nethys. Selon nos informations, lors d’une assemblée générale qui s’est tenue jeudi, les actionnaires n’ont pu que constater que la société n’était plus en mesure d’assurer la continuité de son activité et, sur proposition du conseil d’administration, ont approuvé des comptes « en discontinuité », une procédure légale lorsque la pérennité de l’entreprise ne peut plus être garantie. Il ne reste donc qu’une solution pour la vénérable entreprise spécialisée dans l’assurance-vie, dans la tourmente depuis de nombreux mois : se résoudre à une vente par appartements.