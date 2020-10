Coronavirus: l’Espagne a perdu 75% de ses touristes cette année

Lorsque le bilan de la saison touristique en Espagne est évoqué par les professionnels du secteur, tous les mots du champ lexical du désastre sont exprimés. Il suffit de se balader dans le centre de la ville la plus visitée du pays, à Barcelone, pour comprendre l’ampleur des dégâts. Sur une Rambla où 9 promeneurs sur 10 étaient – jusqu’à il y a quelque mois – des étrangers, l’espagnol et le catalan sont désormais les langues les plus entendues.

Les terrasses, elles, sont aux trois quarts vides à l’heure des repas… pour celles qui n’ont pas fermé. Les panneaux « à vendre » ou « louer » remplacent désormais les traditionnels messages multilingues vantant les produits destinés aux touristes. Quant aux quelques magasins de souvenirs qui n’ont pas baissé leurs rideaux, ils exhibent aujourd’hui des masques multicolores sur les supports qui étaient réservés aux cartes postales.