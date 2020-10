Correspondante à Barcelone

Lorsque le bilan de la saison touristique en Espagne est évoqué par les professionnels du secteur, tous les mots du champ lexical du désastre sont exprimés. Il suffit de se balader dans le centre de la ville la plus visitée du pays, à Barcelone, pour comprendre l’ampleur des dégâts. Sur une Rambla où 9 promeneurs sur 10 étaient – jusqu’à il y a quelque mois – des étrangers, l’espagnol et le catalan sont désormais les langues les plus entendues.