Coronavirus: le nombre d’infections dans les maisons de repos augmente à nouveau

Cette augmentation récente a commencé à Bruxelles, s’est poursuivie en Wallonie et commence à apparaître actuellement en Flandre.

Le nombre de nouvelles infections dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soin augmente à nouveau depuis quelques semaines, a annoncé vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, lors du point presse du Centre de crise. Douze résidents sur 1.000 à Bruxelles étaient positifs au coronavirus mardi. Neuf sur 1.000 l’étaient en Wallonie et quatre sur 1.000 l’étaient en Flandre.

Cette augmentation récente a commencé à Bruxelles, s’est poursuivie en Wallonie et commence à apparaître actuellement en Flandre.

« Il y a des nouveaux cas dans un nombre limité de maisons de repos et de soins. Il ne s’agit pas d’un problème généralisé sur de nombreuses maisons de repos », rassure toutefois Yves Van Laethem.