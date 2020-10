Restructuration chez Lunch Garden - Le conseil d'entreprise annulé: la CSC regrette ce "faux départ"

Un conseil d'entreprise extraordinaire était prévu vendredi matin chez Lunch Garden à la suite du plan de licenciements avancé plus tôt dans la semaine par la direction de la chaîne de restaurants. La séance a toutefois rapidement été levée compte tenu de l'absence du SETCa à la table. L'autre syndicat, la CSC, regrette ce "faux départ". "Cette réunion aurait permis d'obtenir de précieuses informations pour les réunions futures", commente la CSC Alimentation et Services.

Lunch Garden a l'intention de réduire une partie de ses effectifs, avec la suppression de 138 postes au maximum sur environ 1.100 travailleurs en 2019. Ce plan, annoncé mardi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, sera mis en place l'année prochaine.

Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire était prévu vendredi matin, mais le SETCa a refusé d'y prendre part. "Nous souhaitons d'abord examiner la situation financière avec nos conseillers et informer correctement le personnel", a expliqué Stéphane Piron, secrétaire fédéral SETCa.

Le faux bond du syndicat socialiste n'a pas plu à la CSC. "Le rendez-vous manqué de ce jour et l'absence d'informations concrètes depuis l'annonce des intentions de licenciement de la direction de Lunch Garden ajoutent de l'incertitude et du stress pour les 1.000 travailleurs de l'entreprise", estime le syndicat chrétien. Le CEE de vendredi "aurait permis aux délégués de commencer à préparer leurs questions et à analyser la situation avec plus d'éléments".