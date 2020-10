Les classiques flamandes pas menacées après l’annulation de Paris-Roubaix: «Aucune raison d’interdire»

L’organisateur des classiques flamandes n’a aucun doute sur la tenue de Gand-Wevelgem, du GP de l’Escaut et du Tour des Flandres.

Paris-Roubaix, programmé le 25 octobre, est annulé en raison de la crise du coronavirus, mais les épreuves cyclistes belges Gand-Wevelgem, le GP de l’Escaut et le Tour des Flandres auront bien lieu. Tomas Van Den Spiegel, CEO de l’organisation Flanders Classics, a confirmé cette position vendredi après que la nouvelle de l’annulation de l’épreuve à travers l’Enfer du Nord.

« Nous ne voyons pas pourquoi le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem ou le GP de l’Escaut devraient être annulés », a dit Van Den Spiegel. « Nous travaillons avec les autorités depuis des mois maintenant pour pouvoir tout organiser de la manière la plus sûre possible. Et nous y parvenons. D’ailleurs, nous l’avons déjà montré mercredi dernier avec la Flèche Brabançonne. Je pense aussi que le public a déjà très bien compris le message à présent ».