14-18, la fureur de lire

Le jeu de chiffres n’est pas totalement fortuit, puisque l’opération Fureur de lire se déroule en Wallonie et à Bruxelles du mercredi 14 au dimanche 18 octobre. La Fureur de lire, une bien belle formule pour attirer des lecteurs en devenir. C’est bien le but du Service des lettres et du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles en l’organisant : sensibiliser le grand public à la lecture. Via des centaines d’activités, pour la plupart gratuites, dans les bibliothèques publiques, des librairies, des associations : rencontres, animations, lecture, concours, expos… Via aussi la publication de six plaquettes accessibles gratuitement : nouvelles, poèmes ou albums d’auteurs et illustrateurs de chez nous. Alors rendez-vous à la bibliothèque ou à la librairie près de chez vous pour entrer en fureur. Toutes les infos sur www.fureurdelire.be. Et lisez, nom de £µ1@$§ !