Une histoire de familles

Le nouveau Donna Leon explore les liens familiaux et amicaux dans un récit tranquille où l’enquête policière ne démarre que sur le tard.

Le commissaire Brunetti a beau mener des enquêtes depuis de nombreuses années, il n’est pas du genre à outrepasser ses droits et à profiter de son statut pour régler des problèmes personnels. Aussi, quand son beau-père, le comte Orazio Falier, lui demande un service, il se montre plus que réticent. D’autant que le service en question est plutôt délicat. Le comte Falier, avec lequel Brunetti entretient d’excellentes relations, s’inquiète pour un de ses amis, Gonzalo Rodriguez de Tejeda. D’origine espagnole, l’homme vit depuis de nombreuses années à Venise, où il fait partie de la « bonne société ». Ami de longue date du comte Falier, il n’est pas un inconnu pour Brunetti, qui l’a fréquenté à maintes reprises. À tel point que son épouse et ses enfants le considèrent un peu comme un membre de la famille.