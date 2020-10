Zanzim: «Comme une sorcière promise au bûcher!»

Entretien

Quand une vraie jeune fille mène une vie de jeune homme, les stéréotypes explosent. A l’image du tube Pendant 24 heures de Grand Corps Malade et Suzane, le roman graphique Peau d’Homme est une ode à la liberté, à l’égalité, au droit à la différence, composée par un duo d’artistes décidés à en finir avec toutes les formes d’inquisition. Promise à un mari qu’elle n’a pas choisi dans un Moyen Age imaginaire, Bianca va revêtir la peau d’un homme, Lorenzo, et devenir accro à la liberté de vivre, d’aimer, de penser, de s’encanailler. Peau d’Homme est un réquisitoire d’une folle drôlerie contre les hyprocrisies, les bigoteries et toutes nos petites lâchetés de mecs. Son dessinateur, Zanzim, nous en conte les secrets bien gardés.