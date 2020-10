Roland-Garros: la raison dit Sofia Kenin, le cœur choisit Iga Swiatek

Après Barty, Halep, Ostapenko, Muguruza, Serena et Sharapova (on remonte là jusqu’en 2014), Roland-Garros va fêter, ce samedi, une septième championne différente d’affilée ! Une certitude, la nouvelle reine de Paris sera jeune puisque Iga Swiatek n’a que 19 ans et Sofia Kenin, à peine plus, avec ses 21 ans. Il faut remonter à 2003, et une certaine finale entre Justine Henin (21 ans à l’époque) et Kim Clijsters (pas encore 20), pour retrouver la trace de deux finalistes si précoces à Roland-Garros. Alors qui est la favorite ? La question est plus qu’ouverte, surtout lors d’une finale dames où subitement la gestion des émotions devient un paramètre non négligeable. La raison voudrait d’opter pour Sofia Kenin, déjà 6e joueuse mondiale. L’Américaine a surtout le gros avantage de déjà connaître la sensation d’entrer sur un Central avec cette perspective unique de pouvoir soulever le trophée à la fin du match. Elle l’a déjà fait en janvier, à Melbourne, en venant à bout en trois sets de Garbine Muguruza.