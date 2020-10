Coronavirus – «La vie devant toi, jour 77»: la productivité

L’autre jour, il s’est passé un truc incroyable.

On a découvert qu’il est impossible de travailler en écoutant les Beatles. Impossible. Le cerveau se connecte immédiatement à la chanson et oublie tout le reste. On s’aperçoit qu’on regarde l’écran de l’ordi sans comprendre ce qu’on lit, sans penser à ce qu’on fait et qu’à l’intérieur, les neurones se sont rassemblés pour une terrifiante fête clandestine où ils font tous « Yeah yeah yeah » en se jetant contre les parois.

Du coup, on s’est mis un petit Madeleine Peyroux et on a drôlement bien avancé jusqu’au moment où on s’est rendu compte que c’était juste une impression, et qu’on dormait en fait profondément depuis le second morceau, le front sur la touche AltGr.