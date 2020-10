Les gagnants

Frank Vandenbroucke

Les temps ont changé, les gars ! Pour communiquer sur les bulles, Sophie Wilmès était bien sympa, rassurante, maternelle : « Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres ! » Avec Frank Vandenbroucke à la manœuvre, ça ne rigole plus. Et le Belge récalcitrant revient à ses fondamentaux : « Un plus trois font quatre ! » Et plus une tête ne doit dépasser. Il est vite entré dans le rôle du dur de service, VDB.

Yves Van Laethem