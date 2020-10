«Covid 19: la santé publique mondiale reste une chose privée»

Les États-Unis de Trump ont tout essayé pour faire échouer la 75eAssemblée Générale de l’ONU et ainsi hypothéquer le devenir des Nations Unies. La Chine de XI Jinping, en déclarant de manière inattendue le 24 septembre, que son pays venait d’approuver la décision d’atteindre la neutralité carbone en 2060, a sauvé un peu l’AG et ouvert pour l’ONU une nouvelle voie d’espoir pour le futur, notamment la possible relance des Accords de Paris. Heureusement, car, de leur côté, les puissants maîtres globaux du monde du business et de la finance n’ont donné aucune preuve de vouloir s’éloigner si peu que ce soit de leur business as usual. Sur le front de la lutte contre la pandémie Covid-19, ils ont maintenu leur credo (Money First, Market First, Stakeholders First) en obtenant ces dernières semaines des milliards de dollars sous forme d’Advanced Market Commitments des vaccins (encore en conception !) de la part des États en rivalité entre eux pour soutenir « leurs champions » multinationaux ! Ce qui explique que l’AG n’a pas réussi à organiser une session spéciale sur le Covid-19. On s’est limité à écouter ou lire les analyses et les propositions présentées par chaque État et les autres membres de l’Assemblée. Pas de débats. Enfin, on peut affirmer que l’audace n’a pas été non plus au rendez-vous au sein du grand magma majoritaire du « bonisme » politique et social mondial. Sa soumission à la vision économique libériste capitaliste de la société reste dominante. Il faut attendre maintenant la tenue de la session spéciale sur le Covid-19. Le lundi 5 octobre, la présidence de l’AG a confirmé sa tenue en souhaitant qu’elle puisse avoir lieu avant la fin de l’année, mais les dates restent à fixer.

En raison de la puissance dévastatrice de la pandémie, l’AG de l’ONU devait être une occasion unique pour un déploiement de pensées, propositions et décisions audacieuses. Eh bien, jusqu’à présent, les peuples du monde ont eu d’abord droit au beau spectacle des feux d’artifice des nationalismes « vaccinaux »(First my people). Les propositions en faveur d’une forte coopération mondiale n’ont pas récolté le grand enthousiasme qu’il fallait. Le multilatéralisme inter-national comme modèle de régulation des grands problèmes mondiaux s’est révélé, une fois de plus, inadéquat, très fragile. L’argument utilisé par le Secrétaire général de l’ONU lors d’une déclaration de dernière instance, le 25 septembre, en faveur d’une forte coopération mondiale contre la pandémie (« Nous n’avons pas besoin d’un gouvernement mondial mais d’un multilatéralisme renforcé ») n’a pas produit l’effet espéré.