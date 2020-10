Le Risk management Group, tiraillé entre la science et la politique

Le président du RMG a exposé devant la commission fédérale Covid les devoirs et les responsabilités qui incombent à l’organe de Sciensano.

C’est un exposé chronologique particulièrement détaillé, « extrême » jugera même une députée, qu’a livré vendredi Dr. Paul Pardon. En énonçant tous les actes posés depuis début janvier jusqu’à fin février, le président du Risk management Group (RMG) voulait faire comprendre aux députés la complexité de la mission de l’organe de Sciensano chargé de décider des mesures à appliquer. Il a ainsi longuement détaillé la composition et le fonctionnement de l’organe et a exposé sa méthode de travail et ses interactions avec le politique.

Au final, les députés – impatients de le questionner sur certains points précis comme la destruction du stock stratégique de masques ou les mises en quarantaine – sont tout de même restés sur leur faim.