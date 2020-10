Coronavirus: 760 écoles concernées par une contaminaton et 5.820 élèves placés en quarantaine

Du 21 septembre au 4 octobre, le nombre de cas de coronavirus était de l’ordre de 235 cas pour 100.000 élèves scolarisés dans l’enseignement fondamental et secondaire francophone, indique vendredi l’Office national de l’enfance (ONE). Plus de 760 écoles sont concernées par une contamination. Cependant, seuls 16 % des cas à l’école sont liés à une transmission au sein même de l’établissement scolaire.

Le nombre de cas signalés dans les écoles continue d’augmenter mais le rythme de croissance semblait moins soutenu la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Ce n’est toutefois qu’avec les données de la semaine prochaine qu’on pourra conclure s’il s’agit réellement d’une tendance, avertit l’ONE.

La hausse des infections est constatée dans l’enseignement secondaire, le supérieur hors universités et chez les membres du personnel tandis que le nombre de cas a légèrement diminué dans l’enseignement maternel et primaire.