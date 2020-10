Cette quinzaine à Roland-Garros n’aura pas vraiment souri au tennis belge. David Goffin (Sinner) est sorti par la toute petite porte, dès le premier dimanche, et Elise Mertens (battue au 3e tour par sa bête noire Caroline Garcia) a raté le coche d’un tableau bien ouvert, côté féminin. Rien de transcendant, non plus du côté des junior(e)s, malgré la grande promesse de la toujours très jeune Sofia Costoulas. Et pourtant, ce samedi, il y aura bien un Belge en finale !