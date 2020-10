Wibra va poursuivre ses activités en Belgique en reprenant 36 magasins et 183 travailleurs

Wibra va poursuivre ses activités en Belgique en reprenant 36 magasins sur 81 et 183 travailleurs sur 439, a annoncé vendredi après-midi la direction, après avoir conclu un accord en ce sens avec les curateurs. Elle informera tous les employés le plus rapidement possible quant à leur situation personnelle et « a toute confiance dans le fait que les curateurs veilleront à une indemnisation correcte des employés touchés ».

Les curateurs désignés jeudi après la faillite de Wibra Belgique ont approuvé vendredi le plan de reprise. Outre le siège, 36 magasins feront donc partie de la nouvelle entité, répartis entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Par ailleurs, 183 travailleurs y seront repris. Wibra dit de la sorte conserver « une présence importante » sur le marché belge.