Marc Coudron et Fabrice Rogge à cœur ouvert: «Il ne faut pas mettre les clubs et les équipes nationales en opposition»

C’est la toute 1re fois qu’ils se retrouvaient de manière plus informelle en dehors d’une réunion officielle. D’un côté, Marc Coudron (50 ans), Private Banker chez Belfius, emblématique président de la Fédération belge de hockey (ARBH) et de l’autre Fabrice Rogge (42 ans), chirurgien, président de la Top Hockey League qui représente les 18 clubs qui évoluent en division d’honneur dames et messieurs, et de La Gantoise. Durant plus de 120 minutes, autour d’un verre, et en toute décontraction, les 2 hommes, que certains imaginent que tout oppose, ont pris le temps de converser, de partager leurs idées et de rêver, ensemble, à un futur encore plus radieux pour le hockey et ses 52.672 membres. Ils ont échangé sans concession sur les réalités et les dossiers chauds du moment. 2 heures de dialogue à bâtons rompus pour renforcer encore leur collaboration et leur envie d’offrir une pérennité à cette discipline à laquelle ils consacrent un temps d’autant plus précieux qu’ils sont bénévoles dans leur fonction.