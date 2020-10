La Valette à Ittre: les faces cachées de l’amour et de l’amitié

Après 209 jours sans représentation, le théâtre a rouvert avec bonheur pour des « Sentiments provisoires » avec Elisabeth Mouzon, Philippe Altenloh et, surtout, Marc De Roy.

La solitude est un chien de chasse et j’en ai perdu la laisse. »

Cela faisait 209 jours que le public du théâtre de la Valette était privé de spectacles. Ce jeudi soir, il a retrouvé le chemin d’Ittre avec plaisir, malgré le masque sur la bouche et chaque bulle respectée par un siège libre, pour entendre Jean-Philippe Altenloh, alias Marc, se demander qui avait écrit ce début de poésie un peu curieux et entendre Marc De Roy, alias Felix, lui répondre plus tard dans la pièce qu’il en était l’auteur à l’adolescence.