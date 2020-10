Nicole Gillet, déléguée générale du Fiff: «On a bien fait de vouloir cette édition»

Un coronovarius qui reprend du poil de la bête, une météo de merde, moins de salles, moins de séances, moins de public et pourtant, le Fiff 2020 a eu raison d’exister.

Vivre le cinéma en grand, permettre aux artistes de venir présenter leur film, offrir aux spectateurs le plaisir de la rencontre et du débat, réunir un jury, proposer aux scolaires un espace de réflexion à travers le cinéma, amener les professionnels à se (re)trouver. Autant de dynamiques qui, en temps normal, paraissent évidentes dans un festival. A l’ère du coronavirus, tout se complexifie. Et pourtant, les organisateurs de la 35e édition du Festival francophone de Namur ont permis tout ça pendant une semaine. « Les invités, les équipes de film, le jury étaient là avec ce désir de venir, de partager, de rencontrer, de débattre. Oui, tout s’est fait masqués. Mais ils étaient très contents que le Fiff ait lieu. Ils nous l’ont dit. Des professeurs avaient réservé sans savoir quand l’interdiction d’activités extérieures pour les secondaires serait levée. C’est tombé peu de temps avant le festival. Et ils étaient là avec leurs élèves », nous résume Nicole Gillet, déléguée générale du Fiff.