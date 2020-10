Cinq réflexes pour adopter le clic écologique

Et si, après 6 mois d’explosion de nos usages numériques, on faisait le tri. Devenus les symboles de la résilience face à la crise économique et au désert social de nos vies confinées, nos appareils connectés ont frôlé l’overdose. Télétravail, télémédecine, e-commerce, école à distance, apéros-visio à gogo, WhatsApp en cascade, gaming et Netflix en intraveineuse… de quoi faire exploser notre empreinte carbone.

Lever le pied, partir à la chasse au gaspi, adopter les bonnes pratiques, telle est l’invitation proposée par la Semaine numérique, l’événement annuel co-organisé par Média Animation et PointCulture, du 22 au 23 octobre, aux quatre coins de la Fédération Wallonie Bruxelles.