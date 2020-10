Coronavirus - L'aéroport d'Anvers sent bien la deuxième vague du coronavirus

En septembre, 5.000 passagers ont voyagé vers ou depuis Anvers, soit une baisse de 59,7% par rapport aux chiffres du mois d'août. Cette diminution est directement liée aux nouvelles restrictions de voyages.

Début juillet, la compagnie aérienne TUI fly avait relancé quelques lignes depuis l'aéroport de Deurne, mais a dû suspendre ses vols vers les Baléares et Split dans le courant de l'été, car elles étaient passées au rouge dans le classement des Affaires étrangères. Le 4 septembre, toute l'Espagne a suivi la même direction, mettant un point d'arrêt à l'ensemble des lignes de TUI fly. La compagnie devrait à nouveau voler vers Alicante à partir du 22 octobre, mais uniquement jusqu'à la fin des congés d'automne.

Depuis le 14 septembre, Air Antwerp relie à nouveau la ville portuaire à Londres, mais également à un rythme réduit.

Entre janvier et septembre, 81.411 passagers ont transité par l'aéroport d'Anvers, soit 65,1% de moins que les 233.142 passagers de la même période un an plus tôt.